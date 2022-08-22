42-летний Юдонис Хаслем начнёт 20-й сезон в составе «Майами»
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42-летний форвард «Майами Хит» Юдонис Хаслем принял решение остаться в команде на сезон-2022/2023.
В своих социальных сетях баскетболист сообщил, что это будет последний сезон в его карьере, после чего он уйдёт из баскетбола.
Хаслем присоединился к «Майами» в 2003 году и неизменно выступал в составе «Хит». Новый сезон станет для Юдониса уже 20-м в составе флоридской команды. Хаслем трижды становился чемпионом НБА в составе «Майами» — в 2006, 2012 и 2013 годах.
В минувшем сезоне Хаслем принял участие в 13 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 2,5 очка и совершал 1,9 подбора. «Майами» стал первым в регулярном чемпионате и дошёл до полуфинала НБА, где уступил «Бостону».
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