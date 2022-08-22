«Автодор» подписал американского форварда Кристиана Джонса
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Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» официально объявил о подписании контракта с американским форвардом Кристианом Джонсом.
29-летний баскетболист подписал контракт до конца сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба «Автодора».
Минувший сезон Джонс начинал в украинском «Химике», но в марте перебрался в «Балкан» из Ботевграда (Болгария). По окончании сезона Кристиан стал чемпионом Болгарии, а также был признан самым ценным игроком чемпионата.
В чемпионате Болгарии Джонс набирал в среднем 13,2 очка, совершал 7,6 подбора и отдавал 1,7 результативной передачи. В Балканской лиге Кристиан оформлял 15,8 очка, 9,9 подбора и 2,3 передачи.
Также в активе американца выступления в немецком и исландском чемпионатах.
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