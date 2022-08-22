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Леброн Джеймс поделился эмоциями после участия в матче полулюбительской лиги

Леброн Джеймс поделился эмоциями после участия в матче полулюбительской лиги
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс остался доволен выступлением в матче полулюбительской лиги CrawsOver в Сиэтле.

«Сиэтл, это был особенный вечер! Вау! Даже несмотря на то, что в итоге нам пришлось остановить игру по причинам, которые от нас никак не зависели. Я ценю вашу любовь и гостеприимство по отношению ко мне и моим близким, которые также посетили это шоу!» — написал Леброн в одной из своих социальных сетей.

Во второй четверти матча игроки стали часто скользить по площадке из-за конденсата. В итоге было принято решение остановить матч во избежание каких-либо травм. Леброн первым ушёл с площадки.

Ранее сообщалось, что вместе с Джеймсом в игре примет участие также форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум.

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Источник: «Лейкерс» вынуждены обменять Уэстбрука из-за контракта Леброна
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