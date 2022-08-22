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«Самара» подписала экс-игрока «Майами» и «Клипперс»

«Самара» подписала экс-игрока «Майами» и «Клипперс»
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«Самара» подписала контракт с 32-летним американским форвардом Джеймсом Эннисом. Об этом сообщается на официальном сайте самарского баскетбольного клуба.

Минувший сезон Эннис начинал в «Денвер Наггетс», но провёл лишь три матча. Концовку сезона-2021/2022 Джеймс провёл в израильском клубе «Хапоэль Хайфа», в составе которого принял участие в девяти играх, в которых набирал 14,3 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 1,3 результативной передачи в среднем за игру.

У Джеймса Энниса богатый послужной список. За свою карьеру он выступал за такие клубы, как «Майами Хит», «Мемфис Гриззлиз», «Нью-Орлеан Пеликанс», «Филадельфия Сиксерс», «Орландо Мэджик», «Бруклин Нетс», «Лос-Анджелес Клипперс» и другие.

Всего на его счёту 395 матчей в регулярных чемпионатах НБА и 22 игры в плей-офф.

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