Инсайдер: ещё одна команда вступила в переговоры по обмену Дюранта

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» присоединилась к переговорам по обмену звезды «Бруклин Нетс» американца Кевина Дюранта, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

«У «Гриззлиз» есть пять пиков первого раунда, которых потенциально можно использовать в обмене Кевина Дюранта. Однако источники сообщают, что «Гриззлиз» не сделают доступными Джарена Джексона-младшего и Десмонда Бэйна», – написал инсайдер в социальных сетях.

Ранее Дюрант провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.