«Никс» сделал «Юте» предложение об обмене Митчелла

«Нью-Йорк Никс» предложил атакующего защитника Эвана Фурнье, тяжёлого форварда Оби Топпина, ещё несколько игроков и пять драфт-пиков первого раунда, три из которых защищены, в обмен на защитника «Юты» Донована Митчелла, информирует The Athletic. При этом, как сообщается, запрашиваемая «Ютой» цена превышает это предложение.
Клубы уже вступали в переговоры по обмену Митчелла во время Летней лиги в Лас-Вегасе, но так и не пришли к соглашению, после чего прекратили переговоры на месяц.
Также в подписании Митчелла заинтересованы «Шарлотт Хорнетс» и «Вашингтон Уизардс». Сам Донован готов к обмену в другой клуб, но не будет настаивать на уходе из «Юты» и не возражает, если ему придётся остаться.
Донован Митчелл провёл в составе «Джаз» уже пять сезонов, в которых набирал в среднем за игру 23,9 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 4,5 результативные передачи.
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