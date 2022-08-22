«Бруклин» собирается оставить Ирвинга в команде

Клуб НБА «Бруклин Нетс» дал понять командам, заинтересованным в обмене разыгрывающего Кайри Ирвинга, что они собираются оставить игрока в команде, сообщает The Athletic. Как информирует источник, летом игрок тренировался с одноклубниками и общался с руководством. Это общение оценивается как конструктивное.



Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» пытается подписать Кайри Ирвинга и готов задействовать в сделке два драфт-пика первого раунда — в 2027 и в 2029 годах. «Бруклин» предложение калифорнийской команды отклонил.



Летом Кайри Ирвинг отказался подписывать новый контракт с «Нетс», но воспользовался опцией игрока на $ 36 млн на сезон-2022/2023. Через год игрок станет свободным агентом.