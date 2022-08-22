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«Бруклин» собирается оставить Ирвинга в команде

«Бруклин» собирается оставить Ирвинга в команде
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Клуб НБА «Бруклин Нетс» дал понять командам, заинтересованным в обмене разыгрывающего Кайри Ирвинга, что они собираются оставить игрока в команде, сообщает The Athletic. Как информирует источник, летом игрок тренировался с одноклубниками и общался с руководством. Это общение оценивается как конструктивное.

Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» пытается подписать Кайри Ирвинга и готов задействовать в сделке два драфт-пика первого раунда — в 2027 и в 2029 годах. «Бруклин» предложение калифорнийской команды отклонил.

Летом Кайри Ирвинг отказался подписывать новый контракт с «Нетс», но воспользовался опцией игрока на $ 36 млн на сезон-2022/2023. Через год игрок станет свободным агентом.

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