В «Мемфисе» сделали предложение по обмену Дюранта, «Нетс» ответили отказом
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлис», присоединившаяся, как стало известно ранее, к переговорам по обмену звезды «Бруклин Нетс» американца Кевина Дюранта, предложила за него форварда Микала Бриджеса и несколько пиков первого раунда, сообщает The Athletic.
По информации ресурса, предложение не устроило «Нетс», основными интересантами для которых являются «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Майами Хит».
Ранее Дюрант провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.
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