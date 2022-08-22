В «Мемфисе» сделали предложение по обмену Дюранта, «Нетс» ответили отказом

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлис», присоединившаяся, как стало известно ранее, к переговорам по обмену звезды «Бруклин Нетс» американца Кевина Дюранта, предложила за него форварда Микала Бриджеса и несколько пиков первого раунда, сообщает The Athletic.

По информации ресурса, предложение не устроило «Нетс», основными интересантами для которых являются «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Майами Хит».

Ранее Дюрант провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос на обмен, если команду покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.