Бен Симмонс будет готов к тренировочному лагерю «Нетс»

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Бен Симмонс будет готов к предсезонному тренировочному лагерю команды, сообщает The Athletic. Ожидается, что Симмонс сможет вернуться к полноценным тренировкам уже в конце сентября.



Напомним, в предыдущем сезоне Симмонс не принял участия ни в одном из матчей Национальной баскетбольной ассоциации. Сообщалось, что у разыгрывающего есть психологические сложности, а также проблемы со спиной. Австралийский баскетболист получал штрафы после каждого матча за то, что не предоставлял «Филадельфии Сиксерс» доказательства проблем психологического характера, которые мешали ему выходить на спортивную площадку. В феврале он был обменян в «Нетс».



В мае спортсмен перенёс операцию на позвоночнике.

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