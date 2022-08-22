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Гомельский ответил, является ли Лука Дончич значимой для баскетбола фигурой

Гомельский ответил, является ли Лука Дончич значимой для баскетбола фигурой
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Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о том, является ли лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич значимой фигурой для истории баскетбола.

«Дончич успешно играет в самой лучшей баскетбольной лиге мира. Своей техникой владения мячом, своими неординарными ходами он ставит в тупик большинство защищающихся против него игроков. А главное, этим он компенсирует недостаток скорости. Если его команда завоюет титул (а это вполне возможно), то он надолго запомнится любителям баскетбола», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.

Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич трижды за свои первые четыре сезона в НБА входил в символическую пятёрку. В этом году 23-летний словенец вывел «Маверикс» в финал Западной конференции. На протяжении своей карьеры защитник в среднем набирает за матч 26,4 очка, делает 8,5 подбора и 8 передач, а также показывает вторую среднюю результативность в истории плей-офф НБА – 32,5 очка за матч.

«Даллас Маверикс» в минувшем сезоне НБА дошёл до полуфинала, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-4.

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