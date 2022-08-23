В «Бостон Селтикс» не включили Маркуса Смарта и Роберта Уильямса в сделку по Дюранту

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» отказалась включать разыгрывающего Маркуса Смарта и форварда Роберта Уильямса в сделку по обмену звёздного игрока «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, сообщает издание The Athletic.

Напомним, ранее сообщалось, что «Нетс» ответили отказом на предложение «Селтикс», попросив включить в сделку форварда Джейлена Брауна, Маркуса Смарта, несколько пиков и ещё одного игрока ротации.

На данный момент главными фаворитами в борьбе за Дюранта являются «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Майами Хит».

В минувшем сезоне Дюрант провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.