В «Бостон Селтикс» не включили Маркуса Смарта и Роберта Уильямса в сделку по Дюранту
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» отказалась включать разыгрывающего Маркуса Смарта и форварда Роберта Уильямса в сделку по обмену звёздного игрока «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта, сообщает издание The Athletic.
Напомним, ранее сообщалось, что «Нетс» ответили отказом на предложение «Селтикс», попросив включить в сделку форварда Джейлена Брауна, Маркуса Смарта, несколько пиков и ещё одного игрока ротации.
На данный момент главными фаворитами в борьбе за Дюранта являются «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Майами Хит».
В минувшем сезоне Дюрант провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.
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