Семикратный чемпион НБА рассказал, что «Лейкерс» предлагали ему возглавить команду

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри сообщил, что по ходу прошлого сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» связывались с ним и предлагали возглавить команду.
«Я всегда хотел заниматься тренерской деятельностью. В прошлом сезоне «Лейкерс» пригласили меня на собеседование. Я хотел бы заниматься этой работой, но она требует очень много времени, так что это достаточно сложный вопрос. Я ещё не настолько седой. Стремлюсь тренировать, но смогу я это делать и не проводить всё время в дороге? Если да, то я готов», — цитирует Орри Fadeaway World.
Роберт Орри никогда не работал в клубах НБА даже в качестве ассистента. Тренерский опыт бывшего игрока ограничен деятельностью в любительских командах.
В текущее межсезонье «Лейкерс» возглавил Дарвин Хэм, сменивший на этом посту Фрэнка Вогеля.
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