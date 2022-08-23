Семикратный чемпион НБА рассказал, что «Лейкерс» предлагали ему возглавить команду

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри сообщил, что по ходу прошлого сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» связывались с ним и предлагали возглавить команду.



«Я всегда хотел заниматься тренерской деятельностью. В прошлом сезоне «Лейкерс» пригласили меня на собеседование. Я хотел бы заниматься этой работой, но она требует очень много времени, так что это достаточно сложный вопрос. Я ещё не настолько седой. Стремлюсь тренировать, но смогу я это делать и не проводить всё время в дороге? Если да, то я готов», — цитирует Орри Fadeaway World.



Роберт Орри никогда не работал в клубах НБА даже в качестве ассистента. Тренерский опыт бывшего игрока ограничен деятельностью в любительских командах.



В текущее межсезонье «Лейкерс» возглавил Дарвин Хэм, сменивший на этом посту Фрэнка Вогеля.