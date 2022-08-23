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В Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие российские и иностранные клубы

В Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие российские и иностранные клубы
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С 22 по 25 сентября в Москве на «ВТБ Арене» состоится предсезонный Суперкубок Единой лиги ВТБ на трофей имени легендарного тренера Александра Гомельского.

В турнире выступят четыре лучшие команды прошлого сезона — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Кроме того, будут приглашены две иностранные команды.

Формат турнира подразумевает деление на две группы по три команды. Матчи группового турнира состоятся с 22 по 24 сентября. 25 сентября состоится игра за пятое место, за третье место и финал.

Первый розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ состоялся в Москве в сентябре прошлого года. В нём приняли участие те же четыре лучшие команды чемпионата, а первым победителем турнира стал московский ЦСКА.

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