В Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие российские и иностранные клубы
Поделиться
С 22 по 25 сентября в Москве на «ВТБ Арене» состоится предсезонный Суперкубок Единой лиги ВТБ на трофей имени легендарного тренера Александра Гомельского.
В турнире выступят четыре лучшие команды прошлого сезона — ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Кроме того, будут приглашены две иностранные команды.
Формат турнира подразумевает деление на две группы по три команды. Матчи группового турнира состоятся с 22 по 24 сентября. 25 сентября состоится игра за пятое место, за третье место и финал.
Первый розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ состоялся в Москве в сентябре прошлого года. В нём приняли участие те же четыре лучшие команды чемпионата, а первым победителем турнира стал московский ЦСКА.
Комментарии
- 23 августа 2022
-
14:57
-
13:46
-
12:42
-
11:25
-
09:30
-
01:06
-
00:42
- 22 августа 2022
-
23:51
-
22:52
-
22:51
-
21:57
-
20:48
-
20:40
-
19:58
-
18:50
-
18:38
-
17:58
-
16:34
-
15:48
-
15:32
-
14:01
-
11:43
-
09:56
-
09:40
-
01:08
- 21 августа 2022
-
22:25
-
19:59
-
18:32
-
16:06
-
14:59
-
12:49
-
11:59
-
11:34
-
10:08
- 20 августа 2022
-
23:57
Партнерский контент