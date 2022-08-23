В Белом доме отреагировали на намерение Родмана приехать в Россию, чтобы помочь Грайнер

Белый дом негативно относится к планам пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Денниса Родмана приехать в Россию с целью добиться освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.



«Это может затруднить усилия по освобождению Грайнер», — сказал источник, пожелавший остаться анонимным.



Напомним, в феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора: