В Белом доме отреагировали на намерение Родмана приехать в Россию, чтобы помочь Грайнер
Поделиться
Белый дом негативно относится к планам пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации Денниса Родмана приехать в Россию с целью добиться освобождения американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Об этом информирует Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
«Это может затруднить усилия по освобождению Грайнер», — сказал источник, пожелавший остаться анонимным.
Напомним, в феврале 2022 года Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил спортсменку к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
Комментарии
- 23 августа 2022
-
19:30
-
18:58
-
18:24
-
17:41
-
16:32
-
14:57
-
13:46
-
12:42
-
11:25
-
09:30
-
01:06
-
00:42
- 22 августа 2022
-
23:51
-
22:52
-
22:51
-
21:57
-
20:48
-
20:40
-
19:58
-
18:50
-
18:38
-
17:58
-
16:34
-
15:48
-
15:32
-
14:01
-
11:43
-
09:56
-
09:40
-
01:08
- 21 августа 2022
-
22:25
-
19:59
-
18:32
-
16:06
-
14:59
Партнерский контент