Аналитик НБА: не думаю, что Леброн ещё понюхает запах чемпионства

Аналитик НБА Марк Медина поделился мыслями о новом контракте звёздного форварда Леброна Джеймса с «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Я всегда придерживаюсь старого правила, что никогда не стоит ставить против Леброна Джеймса. Но в данном случае, когда он вступает в свой 20-й сезон, и поскольку у «Лейкерс» так много дыр в составе, которые нужно заткнуть, я не думаю, что Леброн ещё понюхает запах чемпионства. А вообще мне кажется, можно будет найти некоторые параллели между последним продлением контракта Леброна и тем, что было у Коби Брайанта с его последним соглашением, которое больше походило на прощальный тур», — приводит слова Медины Sportskeeda со ссылкой на его выступление в подкасте The Odd Couple with Chris Broussard & Rob Parker.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл: