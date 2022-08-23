Аналитик НБА: не думаю, что Леброн ещё понюхает запах чемпионства

Аналитик НБА Марк Медина поделился мыслями о новом контракте звёздного форварда Леброна Джеймса с «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Я всегда придерживаюсь старого правила, что никогда не стоит ставить против Леброна Джеймса. Но в данном случае, когда он вступает в свой 20-й сезон, и поскольку у «Лейкерс» так много дыр в составе, которые нужно заткнуть, я не думаю, что Леброн ещё понюхает запах чемпионства. А вообще мне кажется, можно будет найти некоторые параллели между последним продлением контракта Леброна и тем, что было у Коби Брайанта с его последним соглашением, которое больше походило на прощальный тур», — приводит слова Медины Sportskeeda со ссылкой на его выступление в подкасте The Odd Couple with Chris Broussard & Rob Parker.
Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:
- 23 августа 2022
-
19:30
-
18:58
-
18:24
-
17:41
-
16:32
-
14:57
-
13:46
-
12:42
-
11:25
-
09:30
-
01:06
-
00:42
- 22 августа 2022
-
23:51
-
22:52
-
22:51
-
21:57
-
20:48
-
20:40
-
19:58
-
18:50
-
18:38
-
17:58
-
16:34
-
15:48
-
15:32
-
14:01
-
11:43
-
09:56
-
09:40
-
01:08
- 21 августа 2022
-
22:25
-
19:59
-
18:32
-
16:06
-
14:59