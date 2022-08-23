Андрей Ватутин оценил шансы восстановления ЦСКА в Евролиге

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мыслями о вероятности восстановления ЦСКА в Евролиге. По мнению Ватутина, шансов на это немного. ЦСКА входит в число 11 клубов-акционеров Евролиги, у которых есть гарантированные контракты на участие в соревновании.



«Мы полагаем, что нас отстранили от турнира неправомерно. Исключение клуба по регламентам Евролиги возможно только в случае конкретных спортивных и экономических нарушений, которых мы не допускали. Конечно, шансов, что нас восстановят в турнире, в нынешней ситуации немного, но в любом случае мы будем защищать свои права, надеемся получить судебную оценку решения Евролиги и рассчитываем на компенсацию финансовых потерь, упущенной выгоды. Что касается сумм, то сейчас ещё рано их обсуждать», — приводит слова Ватутина «Российская газета».

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: