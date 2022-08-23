Инсайдер назвал двух игроков, которые могут стать трансферными целями «Лейкерс»

Два игрока «Юты Джаз», разыгрывающий Патрик Беверли и защитник Боян Богданович, могут попасть в сферу интересов «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания.



«Мы говорили месяц назад, что переход Кайри в «Лейкерс» не состоится. В настоящее время «озёрники» открыты для всего, что сделает их команду лучше. Я бы сейчас особенно следил за Патриком Беверли и Бояном Богдановичем», — сказал Чарания в эфире Pat McAfee.



В минувшем сезоне НБА «Лос-Анджелес» не пробился в плей-офф. Команда потеряла шансы после поражения в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз». 11 апреля «Лейкерс» официально объявили о расставании с главным тренером команды Фрэнком Вогелем.

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»: