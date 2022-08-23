Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пау Газоль — о Коби Брайанте: брат, скучаю по тебе, всегда

Пау Газоль — о Коби Брайанте: брат, скучаю по тебе, всегда
Комментарии

Двукратный чемпион НБА, испанский баскетболист Пау Газоль разместил новый пост в своих социальных сетях, помянув легендарного баскетболиста Коби Брайанта в день его рождения. Сегодня, 23 августа, Коби могло бы исполниться 44 года.

«С днём рождения, брат. Скучаю по тебе, всегда», — написал Газоль.

Фото: Из личного архива Пау Газоля

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.

Газоль дважды становился чемпионом НБА именно в «Лейкерс»: в 2009 и 2010 годах.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фастфудом:

Новость по теме
«Поднял ставки на другой уровень». Скотт — о том, когда понял, что Брайант станет великим
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022