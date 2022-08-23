Пау Газоль — о Коби Брайанте: брат, скучаю по тебе, всегда

Двукратный чемпион НБА, испанский баскетболист Пау Газоль разместил новый пост в своих социальных сетях, помянув легендарного баскетболиста Коби Брайанта в день его рождения. Сегодня, 23 августа, Коби могло бы исполниться 44 года.
«С днём рождения, брат. Скучаю по тебе, всегда», — написал Газоль.
Фото: Из личного архива Пау Газоля
Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.
Газоль дважды становился чемпионом НБА именно в «Лейкерс»: в 2009 и 2010 годах.
Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фастфудом:
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