Пау Газоль — о Коби Брайанте: брат, скучаю по тебе, всегда

Двукратный чемпион НБА, испанский баскетболист Пау Газоль разместил новый пост в своих социальных сетях, помянув легендарного баскетболиста Коби Брайанта в день его рождения. Сегодня, 23 августа, Коби могло бы исполниться 44 года.



«С днём рождения, брат. Скучаю по тебе, всегда», — написал Газоль.

Фото: Из личного архива Пау Газоля

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.



Газоль дважды становился чемпионом НБА именно в «Лейкерс»: в 2009 и 2010 годах.

Виктор Хряпа попытался угостить Коби Брайанта фастфудом: