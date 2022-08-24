Грин: в команде НБА лишь двое могут делать всё, что захотят, остальные должны играть роль

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал совет молодым игрокам, желающим попасть в НБА.
«В конце концов, эти засранцы должны играть определённую роль в НБА. В команде есть два парня, которые могут делать всё, что захотят, а остальные 13 должны играть свою роль. Ещё раз: два парня, а у всех остальных своя роль, которую они должны освоить или убираться к чёрту. Всё просто», — сказал Грин.
Помимо четырёх титулов НБА, у Грина есть следующие достижения в лиге: Дрэймонд четыре раза принимал участие в матче всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации, признавался лучшим оборонительным игроком (2017) и семь раз попадал в защитные сборные НБА.
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