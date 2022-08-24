«Пора прекратить жить воспоминаниями о Де Коло, Клайберне». Ватутин — о трансферах ЦСКА
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Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о нынешней трансферной кампании ЦСКА.
«Пора прекратить жить воспоминаниями об испанце Родригисе, французе Де Коло, американцах Хиггинсе, Клайберне и других героях былых времён. Да, класс пришедших объективно иной, но они выбрали ЦСКА в очень непростой период для клуба, и мы верим в их желание побеждать вместе с нами. У нас будет новая команда, нам всем предстоит поддерживать её изо всех сил, потому что имя этой команды – ЦСКА. Пусть в ней будет меньше звёзд, но от этого мы не перестанем за неё болеть», — приводит слова Ватутина «Российская газета».
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
Ранее Ватутин высказался о вероятности восстановления ЦСКА в Евролиге.
Новость по темеАндрей Ватутин оценил шансы восстановления ЦСКА в Евролиге
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