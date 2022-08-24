Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Пора прекратить жить воспоминаниями о Де Коло, Клайберне». Ватутин — о трансферах ЦСКА

«Пора прекратить жить воспоминаниями о Де Коло, Клайберне». Ватутин — о трансферах ЦСКА
Комментарии

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о нынешней трансферной кампании ЦСКА.

«Пора прекратить жить воспоминаниями об испанце Родригисе, французе Де Коло, американцах Хиггинсе, Клайберне и других героях былых времён. Да, класс пришедших объективно иной, но они выбрали ЦСКА в очень непростой период для клуба, и мы верим в их желание побеждать вместе с нами. У нас будет новая команда, нам всем предстоит поддерживать её изо всех сил, потому что имя этой команды – ЦСКА. Пусть в ней будет меньше звёзд, но от этого мы не перестанем за неё болеть», — приводит слова Ватутина «Российская газета».

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

Ранее Ватутин высказался о вероятности восстановления ЦСКА в Евролиге.

Новость по теме
Андрей Ватутин оценил шансы восстановления ЦСКА в Евролиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022