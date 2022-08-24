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Леброн Джеймс украсил зуб логотипом в виде короны. Фото

Леброн Джеймс украсил зуб логотипом в виде короны. Фото
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как украсил зуб логотипом в виде короны.

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Фото: Из личного архива Леброна Джеймса

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. Не так давно он заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Учитывая данное соглашение, общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:

Леброн — самый дорогой игрок в истории. «Лейкерс» дали ему почти $ 100 млн на два года Леброн — самый дорогой игрок в истории. «Лейкерс» дали ему почти $ 100 млн на два года
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