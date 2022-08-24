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Родман передумал ехать в Россию ради освобождения Грайнер

Родман передумал ехать в Россию ради освобождения Грайнер
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Пятикратный чемпион НБА Деннис Родман рассказал, что принял решение не отправляться в Россию. Об этом информирует Yahoo.News. Ранее он говорил, что планирует поездку в Российскую Федерацию с целью содействия в освобождении американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Родман изменил решение после заявления Государственного департамента США о его потенциальном визите. В Госдепе подчеркнули, что такая поездка, если она состоится, может осложнить процесс в освобождении Грайнер, и сам приезд Родмана в Россию нужно расценивать как визит частного лица.

Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. У баскетболистки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Химкинский суд Подмосковья приговорил Бриттни к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей.

Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:

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