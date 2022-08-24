Перкинс: у Кевина Дюранта нет власти, у него нет влияния

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс высказался о звёздном форварде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте. Ранее стало известно, что игрок и клуб приняли решение продолжать сотрудничество, несмотря на запрошенный ранее Дюрантом обмен.
«У Кевина Дюранта нет власти, у него нет влияния. Что в конце концов случилось? Он попытался запросить обмен, но ничего не вышло. Он пытался добиться увольнения Стива Нэша и Шона Маркса, но и этого не произошло», — приводит слова Перкинса First Sportz.
Напомним, в какой-то момент после запроса обмена Дюрант провёл встречу с владельцем «Нетс», на которой сообщил, что готов отозвать запрос, если команду покинут генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш. Владелец «Бруклина» Джозеф Цай публично выразил поддержку тренерскому и административному штабу команды.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
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