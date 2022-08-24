«Астана» представила обновлённый логотип. Видео

Баскетбольный клуб «Астана» обновил свой логотип. Об этом сообщили в пресс-службе команды из Казахстана, разместив соответствующее видео на канале PBC ASTANA в YouTube.

Видеозапись можно посмотреть на канале PBC ASTANA в YouTube.

Команда «Астана» была сформирована в марте 2011 года, а с сезона-2011/2012 стала постоянным участником Единой лиги ВТБ. Клуб является 10-кратным чемпионом Казахстана. Напомним, по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ минувшего сезона «Астана» заняла последнее, 10-е место в турнирной таблице, одержав две победы в 18 матчах. Польская «Зелёна-Гура» и эстонский «Калев» вышли из состава участников после обострения ситуации на политической арене из-за событий вокруг Украины.