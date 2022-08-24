Источник: «Бруклин» заинтересован в подписании чемпиона НБА Маркифа Морриса

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» заинтересована в подписании чемпиона лиги, американского форварда Маркифа Морриса, на данный момент являющегося свободным агентом, сообщает издание NetsDaily.

Маркифу Моррису 32 года. На драфте НБА 2011 года он был выбран под общим 13-м номером клубом «Финикс Санз», за который выступал до 2016-го.

В 2016 году Моррис перешёл в «Вашингтон Уизардс», где провёл три сезона. В сезонах-2019, 2020 выступал за «Детройт Пистонс», с 2020 по 2021 год – за «Лос-Анджелес Лейкерс». Свой последний сезон Моррис провёл за команду «Майами Хит», в среднем набирая 7,6 очка и делая 2,6 подбора за игру.

Ранее в «Бруклине» выступили с заявлением о дальнейшем статусе лидера команды Кевина Дюранта.