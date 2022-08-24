Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фото: Леброн Джеймс показал актуальную форму

Фото: Леброн Джеймс показал актуальную форму
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион НБА, звёздный американец Леброн Джеймс, выступающий за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», продолжает поддерживать себя в форме, несмотря на отсутствие игр.

Так, Джеймс провёл совместную тренировку с форвардом «Атланты Хоукс» Деджонте Мюрреем, о чём последний рассказал в социальных сетях.

Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. Не так давно он заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Учитывая данное соглашение, общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории НБА.

Новость по теме
Брендан Шауб: UFC похожи на Леброна. Когда «Лейкерс» проигрывают, его нет в новостях
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022