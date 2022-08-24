Сборная Украины уступила команде Италии в квалификации ЧМ-2023

Завершился матч второго этапа квалификации чемпионата мира по баскетболу, который пройдёт с 25 августа по 10 сентября 2023 года в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Сборная Украины встретилась в Риге (Латвия) с командой Италии.
Украинцы с первых секунд захватили инициативу, к середине первой четверти выйдя вперёд со счётом 8:2. Впоследствии гости смогли выровнять встречу. На перерыв команды ушли при счёте 19:19.
Вторая четверть началась для украинцев с семи безответных очков, что вынудило наставника итальянцев взять минутный перерыв, и завершилась со счётом 45:34 в их пользу.
Вторая половина началась с активных действий итальянцев. Гости взвинтили темп, заставив соперников прибегать к нарушениям. К середине третьей четверти разница составила всего три очка. Концовка прошла в борьбе.
Четвёртый игровой отрезок сборная Украины начала при счёте 67:72, провела его в роли догоняющих и не сумела отыграть преимущество. Сборная Италии победила со счётом 97:89.
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