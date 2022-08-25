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«Лейкерс» обменяет двух игроков на Патрика Беверли

«Лейкерс» обменяет двух игроков на Патрика Беверли
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«Лос-Анджелес Лейкерс» договорился с «Ютой Джаз» об обмене Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона на Патрика Беверли, сообщает ESPN.

Ожидается, что сделка с участием 34-летнего разыгрывающего будет завершена в ближайшее время, драфт-пики не фигурировали в переговорах между клубами.

В минувшем сезоне Беверли выступал за «Миннесоту» и принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 9,2 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 4,6 результативные передачи. В июле Беверли перешёл в «Юту» в рамках обмена с участием Руди Гобера.

В 2009 году Беверли был выбран «Лейкерс» во втором раунде драфта НБА, но практически сразу отправился в «Майами Хит» в рамках обмена на выбор во втором раунде в 2011 году и денежную компенсацию.

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