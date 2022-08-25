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Эксперт: если «Лейкерс» выиграют чемпионат, то споры о величайшем игроке НБА закончатся

Эксперт: если «Лейкерс» выиграют чемпионат, то споры о величайшем игроке НБА закончатся
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Известный эксперт Fox Sports Ник Райт считает, что возможная победа «Лос-Анджелес Лейкерс» в новом сезоне снимет все вопросы о том, кто является величайшим игроком в истории НБА.

«На самом деле у «Лейкерс» не очень много шансов на победу. Но если в своём 20-м сезоне Леброн Джеймс не только превзойдёт Абдул-Джаббара по количеству набранных очков, но и каким-то образом выиграет чемпионат, выступая на уровне символической сборной, то споры по поводу величайшего игрока в истории останутся в прошлом.

Впрочем, для этого «Лейкерс» надо подписать игрока, который может изменить ситуацию», — приводит слова Райта Lakers Daily.

В минувшем сезоне «Лейкерс» не смогли пройти в плей-офф, заняв 11-е место в Западной конференции.

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