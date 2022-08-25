«Напомни, кто ты такой?» Дюрант резко ответил журналисту, который назвал его слабаком

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в социальных сетях резко ответил журналисту Джордану Хиксу, который требовал от баскетболиста объяснений по поводу его действий.



«Ни одного твита с объяснениями. А потом он злится, если репортёры что-то выясняют, и злится в то время, когда вся лига от него уже устала. Я защищал тебя, но ты оказался слабаком», — написал журналист.



«Я не должен объяснять что-то Джордану Хиксу. Напомни, кто ты такой?» — отреагировал Дюрант.



Напомним, Кевин Дюрант в начале межсезонья запросил обмен в другую команду из «Бруклин Нетс». Позже он выдвинул ультиматум, заявив, что останется, если будут уволены генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш.



Не так давно «Бруклин» объявил, что пришёл к договорённости с Кевином и игрок продолжит выступать за команду.

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