«Напомни, кто ты такой?» Дюрант резко ответил журналисту, который назвал его слабаком

Звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант в социальных сетях резко ответил журналисту Джордану Хиксу, который требовал от баскетболиста объяснений по поводу его действий.
«Ни одного твита с объяснениями. А потом он злится, если репортёры что-то выясняют, и злится в то время, когда вся лига от него уже устала. Я защищал тебя, но ты оказался слабаком», — написал журналист.
«Я не должен объяснять что-то Джордану Хиксу. Напомни, кто ты такой?» — отреагировал Дюрант.
Напомним, Кевин Дюрант в начале межсезонья запросил обмен в другую команду из «Бруклин Нетс». Позже он выдвинул ультиматум, заявив, что останется, если будут уволены генеральный менеджер Шон Маркс и главный тренер Стив Нэш.
Не так давно «Бруклин» объявил, что пришёл к договорённости с Кевином и игрок продолжит выступать за команду.
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