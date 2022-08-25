Каухерд: хорошие клубы не станут портить команду ради Дюранта

Телеведущий Колин Каухерд объяснил, почему звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант так никуда и не ушёл в текущее межсезонье.



«Насколько я знаю, в сделке были заинтересованы «Милуоки», «Голден Стэйт», «Бостон», «Майами», «Финикс», но во всех этих клубах хорошее руководство, а значит, они не станут портить команду ради игрока, который не был счастлив и в составе «Уорриорз». Они не будут потрошить состав и жертвовать шестью драфт-пиками.



Вероятно, в «Бруклине» Дюранту сказали, что он может остаться с ними, где достаточно талантливых игроков, либо перейти в клуб со слабым руководством и быть люстрой за $ 20 млн в паршивом доме», — приводит слова Каухерда Fadeaway World.



Ранее стало известно, что Кевин Дюрант останется в «Бруклине» на следующий сезон.