Каухерд: хорошие клубы не станут портить команду ради Дюранта

Телеведущий Колин Каухерд объяснил, почему звёздный форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант так никуда и не ушёл в текущее межсезонье.
«Насколько я знаю, в сделке были заинтересованы «Милуоки», «Голден Стэйт», «Бостон», «Майами», «Финикс», но во всех этих клубах хорошее руководство, а значит, они не станут портить команду ради игрока, который не был счастлив и в составе «Уорриорз». Они не будут потрошить состав и жертвовать шестью драфт-пиками.
Вероятно, в «Бруклине» Дюранту сказали, что он может остаться с ними, где достаточно талантливых игроков, либо перейти в клуб со слабым руководством и быть люстрой за $ 20 млн в паршивом доме», — приводит слова Каухерда Fadeaway World.
Ранее стало известно, что Кевин Дюрант останется в «Бруклине» на следующий сезон.
- 25 августа 2022
-
15:03
-
14:10
-
12:51
-
12:48
-
11:12
-
10:30
-
09:45
-
00:24
- 24 августа 2022
-
23:58
-
22:54
-
22:41
-
20:45
-
18:29
-
16:35
-
15:45
-
14:26
-
13:23
-
13:10
-
12:14
-
11:39
-
10:39
-
09:34
-
01:03
- 23 августа 2022
-
23:48
-
23:27
-
22:43
-
21:44
-
21:19
-
20:25
-
20:04
-
19:30
-
18:58
-
18:24
-
17:41
-
16:32