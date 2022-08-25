Патрик Беверли: парни с семьями до сих пор не получили работу из-за ситуации с Дюрантом
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Разыгрывающий «Юта Джаз» Патрик Беверли высказал недовольство по поводу возможного обмена звёздного форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. 34-летний баскетболист считает, что из-за сложной ситуации на рынке страдают и другие игроки.
«Можно всем сидеть и молчать, но это вовсе не круто. Есть парни с семьями, которые до сих пор не получили работу из-за этой ситуации с Кевином Дюрантом. Нестабильность — совсем не круто», — написал Беверли в своих социальных сетях.
Сам Дюрант отреагировал на сообщение Беверли и опубликовал хештег #BLAMEKD («Вините Кей Ди»).
После этого Беверли объяснил, что конкретно к Дюранту претензий нет, но есть вопросы к тому, как обставлена ситуация с обменом. По мнению Патрика, такие вещи должны держаться в секрете.
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