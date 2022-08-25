Второй номер драфта НБА пропустит сезон из-за травмы, полученной в столкновении с Леброном
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20-летний центровой Чет Холмгрен, выбранный на драфте НБА 2022 года под вторым номером, пропустит предстоящий сезон из-за травмы, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.
Холмгрен получил травму во время субботнего матча полулюбительской лиги CrawsOver в Сиэтле, столкнувшись с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. У игрока было выявлено повреждение лисфранкова сустава.
Холмгрен был выбран «Оклахома-Сити Тандер», которая в минувшем сезоне заняла лишь 14-е место в Западной конференции.
Дебютировав в составе «Оклахомы» в Летней лиге НБА, Холмгрен установил рекорд по количеству блокшотов за матч.
Под первым номером драфта был выбран Паоло Банкеро, которого подписали в «Орландо Мэджик».
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