Okko бесплатно покажет предсезонные матчи баскетбольного ЦСКА

Okko расширяет объём спортивного контента эксклюзивными трансляциями предсезонных товарищеских матчей ПБК ЦСКА. Игры будут доступны для всех зарегистрированных пользователей сервиса без дополнительной платы.
Okko покажет предсезонные контрольные матчи ПБК ЦСКА, в том числе игры с БК «Уралмаш» 30 августа и с БК «Самара» 2 сентября. Матчи начнутся в 19:00 по московскому времени. Информацию о других предстоящих товарищеских матчах, доступных в Okko, можно найти в социальных сетях Okko Спорт.
«Okko вновь пополняет библиотеку спортивного контента. Товарищеские игры ПБК ЦСКА, доступные без дополнительной платы, – это замечательный подарок для всех поклонников российского баскетбола и болельщиков клуба. Смотрите Okko и оставайтесь с нами – впереди много ярких трансляций и хороших новостей!» — прокомментировал нововведения генеральный директор Okko Спорт Олег Манжа.
До 31 августа Okko предлагает годовой доступ к спортивному контенту, а также 90 000 фильмов, мультфильмов, сериалов и образовательных проектов за 3490 рублей.
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