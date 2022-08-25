Войнаровски: Беверли мечтал перейти в «Лейкерс»

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что разыгрывающий Патрик Беверли с самого начала межсезонья хотел присоединиться к «Лос-Анджелес Лейкерс» и очень рад тому, что события развиваются именно так.
Ранее сообщалось, что «Лос-Анджелес Лейкерс» договорился с «Ютой Джаз» об обмене Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона на Патрика Беверли.
В минувшем сезоне Беверли выступал за «Миннесоту» и принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 9,2 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 4,6 результативной передачи. В июле Беверли перешёл в «Юту» в рамках обмена с участием Руди Гобера.
В 2009 году Беверли был выбран «Лейкерс» во втором раунде драфта НБА, но практически сразу отправился в «Майами Хит» в рамках обмена на выбор во втором раунде в 2011 году и денежную компенсацию.
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