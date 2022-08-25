Донован Митчелл не просил руководство «Юты» об обмене

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл не просил руководство клуба об обмене, сообщает инсайдер Тони Джонс.



«Если его обменяют, то он предпочёл бы одну из трёх команд — «Нью-Йорк», «Бруклин» или «Майами». «Никс» считаются наиболее вероятным вариантом, поскольку у клуба есть активы, которые необходимы «Джаз», — написал Джонс в своей колонке на The Athletic.



Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Никс» предложил атакующего защитника Эвана Фурнье, тяжёлого форварда Оби Топпина, ещё нескольких игроков и пять драфт-пиков первого раунда, три из которых защищены, в обмен на Митчелла.



Донован Митчелл провёл в составе «Джаз» уже пять сезонов, в которых набирал в среднем за игру 23,9 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи.

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