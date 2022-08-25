Донован Митчелл не просил руководство «Юты» об обмене
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Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл не просил руководство клуба об обмене, сообщает инсайдер Тони Джонс.
«Если его обменяют, то он предпочёл бы одну из трёх команд — «Нью-Йорк», «Бруклин» или «Майами». «Никс» считаются наиболее вероятным вариантом, поскольку у клуба есть активы, которые необходимы «Джаз», — написал Джонс в своей колонке на The Athletic.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Никс» предложил атакующего защитника Эвана Фурнье, тяжёлого форварда Оби Топпина, ещё нескольких игроков и пять драфт-пиков первого раунда, три из которых защищены, в обмен на Митчелла.
Донован Митчелл провёл в составе «Джаз» уже пять сезонов, в которых набирал в среднем за игру 23,9 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи.
Новость по теме«Никс» сделал «Юте» предложение об обмене Митчелла
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