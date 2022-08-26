Мэджик Джонсон: раньше я ненавидел Патрика Беверли, но теперь люблю его

Легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон высказался о переходе Патрика Беверли в «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Мне нравится приобретение Патрика Беверли. Учитывая его защиту, упорство, баскетбольный интеллект, я уверен, что болельщики «Лейкерс» его полюбят. Он демонстрирует эти качества в каждом матче.



Раньше я ненавидел Беверли, когда он играл против моих „Лейкерс“, но сейчас я люблю его, потому что он в нашей команде и поможет моим «Лейкерс» выйти в плей-офф», — написал Джонсон в своих соцсетях.



Напомним, ранее стало известно, что «Лос-Анджелес Лейкерс» договорился с «Ютой Джаз» об обмене Тэйлена Хортон-Такера и Стэнли Джонсона на Патрика Беверли.

В минувшем сезоне Беверли выступал за «Миннесоту» и принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 9,2 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 4,6 результативной передачи. В июле Беверли перешёл в «Юту» в рамках обмена с участием Руди Гобера.