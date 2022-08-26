Вдова Брайанта пожертвует $ 16 млн, выигранных в суде, в пользу фонда, созданного Коби

Вдова легендарного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта Ванесса Брайант собирается пожертвовать крупную сумму денег фонду Mamba & Manbacita Sports Foundation.



Ванесса пожертвует некоммерческой организации $ 16 млн, которые она выиграла решением суда у округа Лос-Анджелес. Напомним, 24 августа федеральный суд присяжных постановил выплатить Ванессе Брайант компенсацию за эмоциональный стресс, вызванный тем, что заместитель шерифа и пожарные распространили фотографии с места гибели Коби Брайанта и его 13-летней дочери Джианны.



Фонд был создан Брайантом в 2016 году и занимается финансированием малообеспеченных спортсменов. После гибели баскетболиста фонд был переименован в память о муже и дочери Ванессы.

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