Базаревич рассказал о целях «Самары» на дебютный сезон в Единой лиге ВТБ

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался о формировании состава, предсезонной подготовке и цели команды на сезон Единой лиги ВТБ.
«Некоторые позиции требуют усиления, но на рынке мало игроков. Возможно, кого-то подпишем. В чём могу точно вас заверить — начнём сезон пятью легионерами. Надеюсь, так же и продолжим, но будем держать один свободный слот на всякий случай.
У меня всегда есть план, сформированный и выработанный годами. К сожалению, в это межсезонье мы достаточно поздно подписали легионеров, поэтому они присоединятся к нам не сразу. Вероятно, что из-за этого придётся вносить какие-то коррективы в план подготовки к сезону. Но в любом случае уже с сентября у нас запланированы контрольные игры.
Мои команды всегда старались играть быстро и агрессивно. Надеюсь, что этот состав, который у нас вырисовывается, позволит играть именно в таком стиле. А дальше уже будем отталкиваться от сильных сторон игроков.
Многие говорят, что мы довольно удачно провели комплектацию состава в плане легионеров, но я бы не обольщался. Команда абсолютно новая, даже опытным легионерам нужно время, чтобы сыграться. Молодым российским игрокам и тем, кто пришёл из Суперлиги, тоже потребуется время на адаптацию. Да, мы хотим попасть в плей-офф, но у нас серьёзная конкуренция — «Парма», «Нижний Новгород» и «Автодор» уже несколько лет играют в Лиге ВТБ, понимают все нюансы турнира. Но в любом случае аппетит приходит во время еды», — приводит слова Базаревича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
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