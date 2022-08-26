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«Кливленд» вышел из переговоров по обмену Митчелла

«Кливленд» вышел из переговоров по обмену Митчелла
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Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл больше не выходит в сферу интересов «Кливленд Кавальерс», сообщает журналист SNY.tv Ян Бегли. «Кливленд» вышел из переговоров по обмену игрока.

Таким образом, главным претендентом на Митчелла остаётся «Нью-Йорк Никс». Как сообщает источник, ни одна из команд, претендующих на Донована, не может предложить то, что есть в распоряжении «Никс».

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Никс» предложил атакующего защитника Эвана Фурнье, тяжёлого форварда Оби Топпина, ещё нескольких игроков и пять драфт-пиков первого раунда, три из которых защищены, в обмен на Митчелла.

Донован Митчелл провёл в составе «Джаз» уже пять сезонов, в которых набирал в среднем за игру 23,9 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи.

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