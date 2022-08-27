Джален Роуз высказался о споре за звание величайшего между Леброном и Джорданом

Бывший игрок НБА Джален Роуз высказался о том, кто является величайшим игроком в истории баскетбола.



«Когда вы говорите о лучших игроках всех времён, вы начинаете говорить о том, кто является величайшим в истории. Когда вы говорите об этом, то первое слово — «величайший». Это означает, что он достиг больше, чем кто-либо другой.



Если сравнить Майкла Джордана и Леброна Джеймса, то Джордан 10 раз был самым результативным игроком сезона. Леброн – один раз. Джордан был признан лучшим защищающимся игроком года. Леброн – нет», — сказал Роуз в эфире ESPN.



Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.