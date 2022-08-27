Шэннон Шарп: Леброн превзошёл все ожидания, но так и не стал Джорданом

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп высказался о том, кто является величайшим игроком в истории баскетбола.
«Леброн превзошёл все мыслимые и немыслимые ожидания, но так и не стал Джорданом. Он играет так изящно, как Коби. И он всё время оставался на востоке», — цитирует Шарпа Fadeaway World.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира – 2006. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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