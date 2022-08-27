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«Оклахома» подала заявку на исключение из-за травмы второго номера драфта НБА

«Оклахома» подала заявку на исключение из-за травмы второго номера драфта НБА
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«Оклахома-Сити Тандер» подала заявку на получение исключения травмированного игрока в размере $ 4,95 млн, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Клуб сможет подписать свободного агента или выменять игрока на истекающем контракте с зарплатой не выше исключения.

Холмгрен получил травму во время субботнего матча полулюбительской лиги CrawsOver в Сиэтле, столкнувшись с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. У игрока было выявлено повреждение лисфранкова сустава.

Холмгрен был выбран «Оклахома-Сити Тандер», которая в минувшем сезоне заняла лишь 14-е место в Западной конференции.

Дебютировав в составе «Оклахомы» в Летней лиге НБА, Холмгрен установил рекорд по количеству блокшотов за матч.

Под первым номером драфта был выбран Паоло Банкеро, которого подписали в «Орландо Мэджик».

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