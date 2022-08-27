«Оклахома» подала заявку на исключение из-за травмы второго номера драфта НБА

«Оклахома-Сити Тандер» подала заявку на получение исключения травмированного игрока в размере $ 4,95 млн, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Клуб сможет подписать свободного агента или выменять игрока на истекающем контракте с зарплатой не выше исключения.
Холмгрен получил травму во время субботнего матча полулюбительской лиги CrawsOver в Сиэтле, столкнувшись с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. У игрока было выявлено повреждение лисфранкова сустава.
Холмгрен был выбран «Оклахома-Сити Тандер», которая в минувшем сезоне заняла лишь 14-е место в Западной конференции.
Дебютировав в составе «Оклахомы» в Летней лиге НБА, Холмгрен установил рекорд по количеству блокшотов за матч.
Под первым номером драфта был выбран Паоло Банкеро, которого подписали в «Орландо Мэджик».
- 27 августа 2022
-
20:56
-
19:13
-
17:25
-
16:55
-
15:52
-
14:56
-
14:04
-
13:29
-
13:24
-
12:02
-
10:51
-
10:06
-
01:02
- 26 августа 2022
-
23:48
-
22:54
-
20:51
-
19:41
-
18:01
-
16:47
-
15:46
-
15:19
-
14:36
-
13:44
-
13:42
-
12:24
-
11:12
-
10:11
-
09:20
-
01:01
- 25 августа 2022
-
23:53
-
22:46
-
21:47
-
20:49
-
19:52
-
18:40