Кармело Энтони хочет вернуться в «Нью-Йорк»

Форвард Кармело Энтони, на данный момент пребывающий в статусе неограниченно свободного агента, заинтересован в переходе в «Нью-Йорк Никс», сообщает инсайдер Джейк Фишер.



Энтони уже выступал в составе «Нью-Йорка» с 2011 по 2017 год, регулярно участвуя в Матче всех звёзд НБА. Вместе с командой он выходил во второй раунд плей-офф НБА в сезоне-2012/2013.



Минувший сезон Энтони провёл в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Калифорнийцы не смогли пробиться в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции регулярного чемпионата. Сам Энтони в среднем за игру набирал 13,3 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал одну результативную передачу.



Кармело Энтони за свою карьеру 10 раз принял участие в Матче всех звёзд.