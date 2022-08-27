Генменеджер «Оклахомы»: выбрал бы Холмгрена, даже зная о его будущей травме

Генеральный менеджер «Оклахома-Сити Тандер» Сэм Прести поддержал центрового Чета Холмгрена, получившего травму.



«Если бы перед драфтом мне сказали, что мы получим Чета Холмгрена, но нужно будет подождать год, я бы взял его даже первым пиком безо всяких сомнений. Я хотел бы попросить болельщиков о поддержке. Просто дайте понять, что вам не всё равно.



Этот парень будет играть за нас долгое время, если вы прикроете его спину. Нам нужно принять ситуацию и искать позитив. Стоит быть смиренными, чтобы преодолеть трудности», — цитирует Прести Fadeaway World.



Холмгрен получил травму во время субботнего матча полулюбительской лиги CrawsOver в Сиэтле, столкнувшись с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом. У игрока было выявлено повреждение лисфранкова сустава.



Холмгрен был выбран «Оклахома-Сити Тандер», которая в минувшем сезоне заняла лишь 14-е место в Западной конференции.



Дебютировав в составе «Оклахомы» в Летней лиге НБА, Холмгрен установил рекорд по количеству блокшотов за матч.



Под первым номером драфта был выбран Паоло Банкеро, которого подписали в «Орландо Мэджик».

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