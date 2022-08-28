«На самом деле он был не так уж хорош». О'Нил — о молодом Коби Брайанте

Известный в прошлом центровой, а ныне эксперт Шакил О'Нил поделился воспоминаниями о молодом Коби Брайанте.
«Ему было 18, и на самом деле он был не так уж хорош. Да, он смотрелся здорово, но он выходил со скамейки запасных и действительно мало играл. Он такой же, как и я — если ему говорили, что он чего-то не может, он шёл и работал над этим. Мы то и дело ему давали понять: «Ты не можешь думать об этом броске, потому что у тебя ничего не получится». Но он просто практиковался, практиковался, практиковался и снова практиковался», — приводит слова ШакилаFox Sports Australia.
5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна. В «Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.
Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:
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