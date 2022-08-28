Уэйд: Шакил О'Нил вселил в меня уверенность, что я могу стать одним из великих

Известный в прошлом игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд признался, что в молодом возрасте на его уверенность в собственных силах повлиял Шакил О'Нил.
«Когда пришёл Шак, он действительно вселил в меня уверенность, что я могу стать одним из великих. Признаюсь, мне нужен был кто-то великий, чтобы я увидел, какого это — быть им. Во многом за счёт него мне в таком молодом возрасте удавалось немало вещей на площадке и за её пределами. Мне просто нужно было следовать его примеру, а некоторые вещи я интерпретировал по-своему, что придавало этому особый стиль. Но когда Шак говорит: «Эй, ты один из двух лучших защитников, ты станешь одним из великих», мне больше и не требовалось», — сказал Уайд на канале Point Forward в YouTube.
Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:
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