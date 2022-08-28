Гомельский предположил, почему наставник сборной Сербии не стал брать Теодосича на ЧЕ-2022

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о решении наставника сборной Сербии Светислава Пешича не брать бывшего игрока ЦСКА, 35-летнего разыгрывающего Милоша Теодосича на чемпионат Европы 2022 года.



«Пешич — опытный тренер, но с непростым характером. У Теодосича имеются свои сложности в характере. Тренеры, в основном, стараются не брать в команду игроков, которыми не могут управлять», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Чемпионат Европы по баскетболу 2022 года пройдёт с 1 по 18 сентября. Турнир примут сразу несколько стран: Германия, Грузия, Чехия, Италия.

Ранее Гомельский поделился мыслями о шансах мужской сборной России одержать победу на Олимпийских играх в ближайшие 25 лет.