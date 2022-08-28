«Астана» усилилась американским центровым
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«Астана» объявила о переходе 30-летнего американского центрового Майка Майерса.
В предыдущем сезоне Майерс выступал за южнокорейский клуб «Сувон Соникбум», где в среднем за матч набирал 6,45 очка. В 2019–2021 годах американец был игроком «Прометея» из украинской Суперлиги. По итогам дебютного сезона он был признан лучшим центровым сезона на Украине. В среднем за матч он набирал 15,54 очка. В следующем сезоне завоевал с командой первый в её истории чемпионский титул.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ минувшего сезона «Астана» заняла 10-е место в турнирной таблице, одержав две победы в 18 матчах.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
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