«Астана» усилилась американским центровым

«Астана» объявила о переходе 30-летнего американского центрового Майка Майерса.



В предыдущем сезоне Майерс выступал за южнокорейский клуб «Сувон Соникбум», где в среднем за матч набирал 6,45 очка. В 2019–2021 годах американец был игроком «Прометея» из украинской Суперлиги. По итогам дебютного сезона он был признан лучшим центровым сезона на Украине. В среднем за матч он набирал 15,54 очка. В следующем сезоне завоевал с командой первый в её истории чемпионский титул.



Напомним, по итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ минувшего сезона «Астана» заняла 10-е место в турнирной таблице, одержав две победы в 18 матчах.

Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа: