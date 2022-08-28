Энтони Браун высказался о переходе в УНИКС
Поделиться
Американский лёгкий форвард Энтони Браун прокомментировал подписание контракта с казанским УНИКСом. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2022/2023.
«Я очень рад стать частью УНИКСа – клуба с богатыми победными традициями. С нетерпением жду встречи с командой и болельщиками. Уверен, сезон получится отличным. Приложу все силы, чтобы помочь команде завоевать титул», — приводит слова Брауна пресс-служба УНИКСа.
Напомним, минувший сезон Браун начинал в Турции, где выступал за «Бурсаспор». В январе американский игрок перешёл в «Маккаби» из Ришон-ле-Циона. В 15 матчах чемпионата Израиля в среднем он набирал 15,3 очка, делал 5,7 подбора, 2,8 передачи и 0,9 перехвата.
Атмосфера в раздевалке «Зенита» после исторического триумфа:
Новость по темеУНИКС объявил о переходе американского легионера
Комментарии
- 28 августа 2022
-
14:12
-
13:27
-
12:07
-
11:29
-
10:22
-
09:33
-
01:24
-
00:51
- 27 августа 2022
-
23:53
-
22:58
-
21:48
-
20:56
-
19:13
-
17:25
-
16:55
-
15:52
-
14:56
-
14:04
-
13:29
-
13:24
-
12:02
-
10:51
-
10:06
-
01:02
- 26 августа 2022
-
23:48
-
22:54
-
20:51
-
19:41
-
18:01
-
16:47
-
15:46
-
15:19
-
14:36
-
13:44
-
13:42
Партнерский контент