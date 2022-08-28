Энтони Браун высказался о переходе в УНИКС

Американский лёгкий форвард Энтони Браун прокомментировал подписание контракта с казанским УНИКСом. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2022/2023.



«Я очень рад стать частью УНИКСа – клуба с богатыми победными традициями. С нетерпением жду встречи с командой и болельщиками. Уверен, сезон получится отличным. Приложу все силы, чтобы помочь команде завоевать титул», — приводит слова Брауна пресс-служба УНИКСа.



Напомним, минувший сезон Браун начинал в Турции, где выступал за «Бурсаспор». В январе американский игрок перешёл в «Маккаби» из Ришон-ле-Циона. В 15 матчах чемпионата Израиля в среднем он набирал 15,3 очка, делал 5,7 подбора, 2,8 передачи и 0,9 перехвата.

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